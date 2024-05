A Villacidro la prima nazionale del romanzo d’esordio dell’autrice sarda Melania Muscas

Un romanzo fantasy in cui le suggestive ed epiche atmosfere del Trono di Spade si fondono con gli elementi del folklore sardo. Un’autrice esordiente talentuosa, nata e cresciuta in Sardegna. Parliamo di Melania Muscas e del suo “Sherden – La profezia dello straniero”, che dopo l’uscita ufficiale di mercoledì 15 maggio verrà presentato in prima nazionale proprio nella regione d’origine della scrittrice, in Sardegna.

L’appuntamento è per venerdì 17 maggio alle ore 18.30, presso l’ex Mulino Cadoni di Villacidro. Un evento che rientra nel progetto del Festival Dicembre Letterario IX edizione – “Da dove tutto è iniziato” a cura del Club di Jane Austen Sardegna; a dialogare con l’autrice sarà proprio la Direttrice Artistica del Club, Giuditta Sireus, che guiderà la platea alla scoperta di questa avvincente trama che intreccia mito e realtà.

Il romanzo, primo capitolo di una trilogia, è pubblicato da Giunti nella collana Giunti Faerie, dedicata al genere fantasy. È stato selezionato anche bando del Club di Jane Austen dedicato agli esordienti 2024.