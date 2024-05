Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà martedì 28 e venerdì 31 maggio

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia, presso la Sala consiliare del Centro polifunzionale, in Piazza Roma, in seduta straordinaria e pubblica nei seguenti giorni:

martedì 28 maggio, alle ore 15,00, prima convocazione ed, eventualmente alle ore 16,00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Mozioni e ordini del giorno;

2. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 342/2024 – TAR Sardegna – ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

4. Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 e applicazione avanzo;

venerdì 31 maggio, alle ore 13,45, in prima convocazione, ed alle ore 15,00 in seconda convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni e interpellanze e a seguire mozioni e ordini del giorno.