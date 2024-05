Oggi è stato firmato l’accordo istituzionale per gli ammortizzatori sociali per le Aree di Crisi Complessa.

«Con la firma odierna comincia l’iter burocratico che dovrà vedere coinvolti il ministero del Lavoro e delle Finanze – sottolineano le segreterie territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB -, con l’apertura del SIL per l’inserimento delle domande previsto ai primi di giugno. Le risorse disponibili garantiscono 8 mesi di copertura ai percettori di mobilità e per le aziende che faranno ricorso alla Cigo. E’ necessaria un’integrazione ai 9,6 milioni stanziati per la Sardegna. All’assessore – concludono le segreterie territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB -, è stato chiesto di anticipare l’erogazione dell’integrazione alla mobilità, attualmente questa spesa è prevista nel 2025 (quindi per il 2024 a saldo come avvenuto quest’anno), c’è là disponibilità a lavorare per anticipare le tempistiche.»