E’ stato aperto alle visite, a Nuxis, il lavandeto “Sa Pintadera”. Domenica 9 giugno, nella seconda giornata di apertura, è stata festeggiata la conclusione dell’anno scolastico alla presenza di tanti bambini, accompagnati dai loro genitori.

Il lavandeto, sito in località Peppi Mereu, è ormai diventato meta di tantissime visite e, soprattutto, occasione per servizi fotografici, in una location che i proprietari, Elisabetta Desogus e Stefano De Pontis, hanno allestito con grande gusto, rendendola unica nel suo genere. Sarà visitabile tutti i giorni dalle 8.00 del mattino, fino al prossimo 30 giugno.

Ieri pomeriggio li abbiamo intervistati.