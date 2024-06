Carbonia è il comune della Sardegna che è cresciuto di più in % per presenze turistiche nel 2023 con un +72% rispetto al 2022

Carbonia è il comune della Sardegna che è cresciuto di più in termini percentuali per presenze turistiche nell’anno solare 2023 con un incremento del 72% rispetto al 2022. Un risultato certificato dall’Osservatorio Turismo 2023.

«Si tratta di un successo che ci riempie di orgoglio e ci fa davvero piacere perché premia la nostra politica orientata alla valorizzazione a tutto tondo del sistema museale e turistico-ricettivo della città, accompagnata dall’organizzazione di numerose iniziative culturali e di spettacolo che hanno consentito a Carbonia di fare un balzo in avanti importante, con l’auspicio che questo sia soltanto il primo passo, foriero di un’ulteriore e costante crescita futura», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.

«Siamo soddisfatti per un dato confortante, che ci spinge a lavorare ancora di più. L’interazione e il lavoro costante iniziano a dare i primi risultati. Lo sviluppo del settore turistico deve orientare le nostre scelte politiche future promuovendo nel contempo l’artigianato, il commercio, le attività produttive e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio», ha detto l’assessore del Turismo Michele Stivaletta.