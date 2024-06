E’ stato inaugurato ieri mattina, a Cagliari, presso l’ex Manifattura Tabacchi (Ballatoio B4) di viale Regina Margherita 33, a Cagliari, il Visitor Center Point multimediale di Carbonia Città di fondazione, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani, dell’ex presidente della Regione Federico Palomba, di consiglieri comunali, dirigenti e dipendenti dell’Ente.

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha espresso la sua «soddisfazione per un’iniziativa di ampio respiro che mira a promuovere e valorizzare la città di Carbonia unitamente a tutte le sue peculiarità architettoniche e storiche. L’Info Point Multimediale è uno spazio dedicato alla città simbolo dell’architettura razionalista in Sardegna e propone al pubblico una serie di installazioni dedicate alla più importante e ambiziosa tra le città di fondazione in Italia. Uno sguardo tra il presente e il futuro raccontato attraverso video e immagini che spaziano dagli archivi storici a una rilettura moderna dei monumenti più significativi della città con gli strumenti della tecnologia digitale e della realtà immersiva».

L’inaugurazione dell’Info Point multimediale dedicato alla città di Carbonia si inserisce nell’ambito delle azioni materiali e immateriali finalizzate alla conoscenza dei fenomeni storici che hanno portato alla nascita delle Città di Fondazione.

Di forte impatto la stanza immersiva sulla città di Carbonia, all’interno della quale vengono proposte immagini della città dall’alto attraverso il drone, dettagli degli edifici pubblici, un percorso all’interno delle gallerie della miniera con il sonoro dei martelli e dei picconi dei lavoratori impegnati ad estrarre il carbone e un emozionante passaggio all’interno del rifugio in cui viene riproposto il sonoro degli aerei e dei bombardamenti.