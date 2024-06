Il nuovo Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi è formato da 8 consiglieri di maggioranza con il sindaco Paolo Luigi Dessì, e 4 di minoranza

Il nuovo Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi è formato da 8 consiglieri di maggioranza eletti con il sindaco Paolo Luigi Dessì, e 4 di minoranza.

La lista “Giorno Nuovo” che ha eletto sindaco Paolo Luigi Dessì con 888 voti, il 52,45%, ha eletto i seguenti 8 consiglieri: Teresa Pintus 148 preferenze, Fabio Diana 97, Fabrizio Garau 77, Raffaela Milia 75, Claudia Spiga 60, Valerio Lecca 57, Massimiliano Selis 50, Michele Virdis 48. Primo dei non eletti Alfiero Pittoni 48. Le preferenze degli altri 3 candidati: Sirte Sonsier Sessini 34, Davide Marica 21, Emanuela Maria Fozzi 10.

La lista “Uniti per Sant’Anna Arresi” che sosteneva Maddalena Garau, ha eletto i seguenti 4 consiglieri: Maddalena Garau candidata sindaca non eletta, Armando Linzas 104 preferenze, Valentina Mei 101, Sandro Uccheddu 100. Primo dei non eletti: Edoardo Pisano 74. Le preferenze degli altri 7 candidati: Danilo Pisano 72, Candido Emanuele Viola 47, Roberto Culurgioni 41, Giuliano Culurgioni 41, Samuele Mei 37, Roberto Cappai 24, Rita Maria Clara Sirtoli 10.