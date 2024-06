Rotary Club Carbonia ha istituito il “Memorial Gerolamo Agulli, dedicato agli alunni delle classi quinte scuola primaria

Il Rotary Club di Carbonia ha istituito nel corrente anno Rotariano 2023-2024 il progetto “Memorial Gerolamo Agulli” in memoria del socio Gerolamo Agulli che nel corso della sua vita ha saputo perseguire i valori del Rotary, conducendo uno stile di vita con onestà, rispetto, rigore e leadership.

Al fine di promuovere un’azione di comprensione e valorizzazione dei valori delle buone pratiche di vita, il premio pari a 250 euro cadauno, è stato assegnato ai due vincitori tra i partecipanti del bando secondo i seguenti criteri:

• gli alunni delle classi quinte hanno svolto un componimento scritto dal titolo: “Il mio interesse è il tuo sorriso; Compiere azioni al di sopra di ogni interesse personale. Ti spiego perché”.

• gli elaborati presentati sono stati valutati ad insindacabile giudizio da un’apposita commissione costituita all’interno del Club.

Mercoledì 12 giugno, al Lù Hotel, si è svolta la cerimonia, nel corso della quale la presidente del Rotary Club di Carbonia, Maria Mameli, ha consegnato il premio di 250 euro ai due alunni riconosciuti meritevoli, come contributo per lo studio.

Gli alunni che hanno ricevuto il premio sono:

Cristiano Morelli, classe VB dell’I.C Don Milani;

Simone Manca, classe VF dell’I.C. Deledda Pascoli (sede Cortoghiana).