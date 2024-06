A Sant’Antioco la prima edizione del “Sulky Rock”: la celebre band australiana Wolfmother in concerto all’Arena Fenicia il 17 agosto

La grande musica animerà l’estate di Sant’Antioco tra rock, jazz, sonorità etniche, pop e cantautorato italiano. Ai grandi nomi già in programma per questa “rovente” stagione di eventi in salsa antiochense (Carmen Consoli, Goran Bregovich e Roy Paci, per citarne alcuni) si aggiunge la band australiana “Wolfmother”, considerata una delle più grandi rock band del mondo con 6 album all’attivo, un prestigioso Grammy Awards, e capace di fare sold out nei suoi molteplici tour mondiali. In Italia le tappe dei rocker australiani saranno due, una delle quali nel prato verde dell’Arena Fenicia di Sant’Antioco, il 17 agosto, per un concerto attesissimo.

«Il rock, in tutte le sue accezioni e declinazioni, è storicamente un’occasione di comunità e socialità davvero preziosa per i territori che ospitano eventi musicali di livello – commenta l’assessore della Cultura Luca Mereu – è una musica in grado di offrire svago, incontro sociale e divertimento ai tantissimi estimatori del genere. Per questo, come Amministrazione comunale, siamo lieti di presentare la prima edizione del Sulky Rock, un festival musicale che ha davvero l’ambizione di essere un punto di riferimento nazionale importante perché capace di attrarre i nomi più blasonati del panorama rock internazionale. E, infatti, si parte davvero col botto, con la band australiana dei Wolfmother, una band che non ha certo bisogno di presentazioni: vincitrice di un Grammy e capace di riempire le arene nei suoi infiniti tour mondiali. L’appuntamento è, quindi, per il 17 agosto presso l’Arena Fenicia di Sant’Antioco: sarà il primo appuntamento di una lunga serie di edizioni del Sulky Rock che permetteranno sia di veicolare il nome della nostra isola anche presso la nutritissima comunità rock internazionale, sia di mettere un altro importante tassello alla programmazione culturale antiochense.»

«Siamo lieti di essere riusciti a portare anche quest’anno la musica blasonata e di qualità a Sant’Antioco – commenta il primo cittadino Ignazio Locci -. I grandi nomi nazionali e internazionali presenti nel folto cartellone di eventi affiancheranno una programmazione ricchissima, non da meno, che conta una serie di azioni che ambiscono a soddisfare le esigenze di tutti, senza eccezione alcuna. Quindi “FestArtes”, “Arena Fenicia Festival” e “Sulky Rock”, contenitori musicali e artistici di alto livello, si sommano a grandi e piccoli eventi che allieteranno le serate di antiochensi e ospiti lungo tutta la stagione estiva.»