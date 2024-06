Venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024 torna Calici in Tonnara nell’Antica Tonnara di Su Pranu, a Portoscuso

Il vino, la terra, i prodotti del mare, la musica e le tradizioni più antiche saranno gli ingredienti della quinta edizione di Calici in Tonnara la kermesse enogastronomica organizzata dall’associazione Crew e il Comune di Portoscuso con il contributo della Fondazione di Sardegna e promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Appuntamento venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024, a Portoscuso, nella suggestiva cornice dell’ Antica Tonnara di Su Pranu. Come da tradizione, anche quest’anno, la celebre conduttrice televisiva Tessa Gelisio sarà la madrina della manifestazione.

Non è un caso che ben 29 cantine sarde, dalle più prestigiose a quelle emergenti, hanno deciso di non mancare: anno dopo anno Calici in Tonnara si sta confermando un appuntamento di riferimento sia per gli addetti ai lavori, che a Portoscuso si ritrovano per importanti momenti di scambio e confronto, sia per un pubblico variegato: dal più esigente ed esperto al neofita, deciso a scoprire un mondo fatto di profumi inebrianti, colori e sapori , in primis quello del tonno rosso che, anche quest’anno arriverà sulla tavola degli ospiti della kermesse grazie alla collaborazione dell’azienda Tonnare Sulcitane Althunnus.

Ecco quindi le cantine che saranno presenti quest’anno: venerdì 5 luglio, a partire dalle 19.00, si potranno degustare i vini di Tenuta La Sabbiosa, Cantina di Mogoro, Cantina Giba, Cantina Siddura, Jerzu, Cantina Sardus Pater, Nerominiera Esu, Cantina Nuraxi, Cantina Taris Santadi, Atlantis Wine, Cantina Bentu Luna, Vitivinicola Cadeddu, Cantina Bacchjera, Locci’s Domu e Agricola Ovidio Marongiu.

Sabato 6 luglio, stessa ora, sarà invece la volta di Cantina di Santadi, Cantina Mesa, Cantina Contini, Santa Maria La Palma, SùEntu, Cantina Surrau, Agripunica, Cantina del Mandrolisai, Cantina SaRaja, Cantina Tondini, Cantina Dorgali, Cantina di Calasetta, Tenuta la Sabbiosa, Cantina Audarya ed Eural Sulcis.

Ovviamente per gustare al meglio i vini, occorrerà accompagnarli con i giusti sapori e per questo che quest’anno l’associazione Crew ha chiesto la collaborazione di un grande professionista: si tratta dello chef Pierluigi Fais, fondatore di Josto, Etto e Frammento, tra i più amati ristoranti e pizzerie di Cagliari. Le sue creazioni saranno autentiche opere d’arte una rivisitazione creativa della cucina sarda tradizionale con il tonno rosso come ingrediente principale.

Durante le degustazioni non poteva mancare uno spazio dedicato alla musica dal vivo: nella serata del venerdì 5 luglio il palco è affidato all’energia dei Big Mama e al Dj Simonluca mentre, sabato 6 luglio, sarà proposto lo spettacolo unico di Moses & Band, un viaggio tra passato e presente dove l’armonica e le launeddas incontrano la Beatbox, la colonna sonora perfetta per questa edizione di Calici in Tonnara. Seguirà Dj Zimbra che farà ballare tutti sino a tarda notte.