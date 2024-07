A Iglesias la Polizia di Stato ha arrestato un 42enne sorpreso con oltre mezzo chilo di cocaina in casa

Nella giornata di ieri, a Iglesias, gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato un 42enne italiano, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della Seconda Sezione – Criminalità Diffusa sospettavano da tempo che l’uomo potesse detenere droga per immetterla sul mercato. Dopo un servizio di appostamento, gli stessi hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire un panetto del peso di oltre mezzo chilo di cocaina e parte della stessa sostanza già confezionata in diverse dosi. Nella disponibilità dell’uomo sono stati ritrovati e sequestrati il necessario per il confezionamento e una consistente somma di denaro contante, pari a quasi duemila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato condotto presso la Casa circondariale di Uta, in attesa del giudizio di convalida.