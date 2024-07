C’è grande attesa per il concerto di Sting alla Forte Arena, in programma sabato 3 agosto, alle 21.00.

L’artista, vincitore di 17 Grammy Award, si esibirà nel ‘teatro sotto le stelle’ di Santa Margherita di Pula in una performance esuberante e dinamica, proponendo i suoi successi più amati che attraversano la sua

illustre carriera sia come membro dei Police che come artista solista. Il concerto proporrà classici senza tempo come “Fields of Gold”, “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle” e molte altre sue canzoni iconiche.

Le recenti esibizioni di Sting sono state acclamate e definite una “masterclass” dal Times (Regno Unito); “Sting rimane un interprete innegabilmente abile con un repertorio d’oro”. Descritto come una “rara delizia” dal The Telegraph, Sting stesso è stato lodato come “quasi impareggiabile” dal The Guardian per la sua sublime alchimia pop.