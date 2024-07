Dal 5 agosto sarà più facile raggiungere il sito nuragico “su Nuraxi” grazie a Barumini Link, il servizio, ideato dal Regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane in collaborazione con Fondazione Barumini Sistema Cultura, e realizzato da Sardegna Bus di Rossi Pietro.

In tutto saranno 4 i collegamenti attivi nei giorni feriali e 2 nei festivi fino al 30 settembre che in soli 35 minuti e senza fermate intermedie collegheranno la stazione ferroviaria di San Gavino con il sito nuragico.

E’ possibile acquistare in un’unica soluzione il biglietto treno+bus, in modo molto semplice e veloce, scegliendo come stazione di arrivo o partenza “Barumini” su tutti i canali Trenitalia (sito internet, App, Self Service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, punti vendita Tabaccai PUNTOLIS, Mooney). Il biglietto per raggiungere il famoso sito nuragico ha un costo di 3 euro che verranno aggiunti al costo del biglietto del treno.

Il biglietto del servizio bus non può essere acquistato indipendentemente dal biglietto del treno.