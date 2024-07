Luisa Poggi è stata eletta segretaria cittadina di Sinistra Futura Carbonia

Sinistra Futura Carbonia si è riunita nelle scorse settimane per definire il quadro organizzativo della sezione cittadina. Luisa Poggi, già assessora e consigliera comunale, è stata eletta segretaria cittadina. La neosegretaria si è da subito adoperata per costruire una squadra che la coadiuverà nel lavoro. La squadra è stata quindi presentata in assemblea.

«Lavoriamo alla stesura di un progetto politico per Carbonia all’insegna della chiarezza, della trasparenza e della coerenza – ha dichiarato Luisa Poggi -. Auspichiamo il coinvolgimento di tutte quelle forze politiche che vorranno condividere questa impostazione, per noi imprescindibile.»