Da venerdì 5 a domenica 7 luglio, a Calasetta, la quarta regata nazionale RS Aero

Dopo tre giorni di forte maestrale venerdì sembra possa esserci una bella giornata di vento sugli 8-10 nodi per inaugurare la prima delle tre giornate di gare dedicate alla 4ª Regata Nazionale RS Aero, organizzata nell’ambito della “Sail Week Calasetta” dalla Lega Navale del Sulcis e resa possibile grazie al sostegno della Regione Sardegna, Comune di Calasetta, Creativi Associati e Monreale servizi. Attesi i migliori giovani della specialità; anche per la Lega Navale del Sulcis sarà l’occasione per un confronto agonistico dei suoi numerosi atleti, che dall’OpenSkiff passano man mano alla deriva singola RS Aero, classe che ha disputato il Campionato del mondo 2023 proprio a Calasetta. Base logistica, con Villaggio regate, sarà tra il Centro Velico della Lega Navale del Sulcis, sul Lungomare Cristoforo Colombo, e Piazza Principato di Monaco. Giovedì alcuni atleti già presenti sul posto hanno disputato un allenamento, mentre da venerdì la macchina organizzativa a mare sarà operativa per le prime prove previste con inizio alle ore 12.00, precedute alle 11.00 dal briefing tecnico e di benvenuto. Sabato é previsto vento sui 17 nodi da est-sud est, mentre domenica dovrebbe tornare una leggera brezza sugli 8-10 nodi.

Le regate potranno essere seguite dalle pagine social ufficiali della Classe italiana OpenSkiff e RS Aero, oltre che da quelle della Lega Navale del Sulcis, in cui saranno pubblicate foto e video in tempo reale.