Estiamoinsieme 2024: tutti i venerdì di luglio e agosto, a Carbonia, va in scena “In Centro tra food…and sound”

Una novità assoluta nel cartellone di “Estiamoinsieme” a Carbonia: ogni venerdì dei mesi di luglio e agosto, nella zona compresa tra piazza Rinascita e piazza Ciusa, si svolgerà l’iniziativa denominata “In centro tra food…and sound”, organizzata dal Consorzio Fieristico Sulcitano in collaborazione con il comune di Carbonia.

«Si tratta di un evento totalmente inedito per l’estate carboniense, che quest’anno potrà così affiancare al tradizionale e consolidato appuntamento del mercoledì sera con Nottinsieme una nuova iniziativa, prevista il venerdì, con musica, convivialità, giochi, intrattenimenti e ottimi cibi e bevande all’aperto in una location che rappresenta il fiore all’occhiello e il cuore del commercio del centro cittadino, tra piazza Rinascita e piazza Ciusa, punto di riferimento per i nostri concittadini che si recano al Mercato Civico, al mercatino settimanale del sabato e nei negozi presenti sotto i portici di quell’area. Il modo migliore per dare nuova vitalità non soltanto diurna, ma anche notturna agli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ivi operanti», ha detto l’assessore delle Attività produttive e del Turismo Michele Stivaletta.

Il tutto condito da ottima musica. Si comincia venerdì 5 luglio con l’esibizione del famoso ex batterista dei Litfiba e batterista di Piero Pelù, Luca Martelli, con la performance intitolata “Ride Gorilla”. Tanta animazione e divertimento con Schiuma Party, truccabimbi e Baby Dance, in collaborazione con “Le Simpatiche Canaglie”.