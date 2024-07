Dalle 19.00 di sabato 27 fino alle prime ore di domenica 28 luglio, RFI eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale tra Cagliari e Decimomannu, sulla linea Cagliari-Sassari

Dalle 19.00 di sabato 27 fino alle prime ore della mattina di domenica 28 luglio, Rete Ferroviaria Italiana – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane – eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale tra Cagliari e Decimomannu, sulla linea Cagliari-Sassari.

I lavori permetteranno ai treni con assetto variabile di raggiungere nella linea Cagliari-Decimomannu la velocità massima possibile, ovvero i 180 km/h.

Per consentire l’operatività dei cantieri, che vedranno all’opera oltre 40 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione dei treni sarà sospesa.

Dalle ore 19:00 alle ore 23:30 del 27 luglio, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Cagliari e Decimomannu, alcuni treni della linea Cagliari – Decimomannu – Oristano – Sassari subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e rimodulazioni con bus.

I treni coinvolti saranno i seguenti:

– Il treno del Regionale di Trenitalia R4853 Sassari – Cagliari è cancellato da Oristano a Cagliari. Attivo servizio di bus.

– I treni del Regionale di Trenitalia R20826, R20828 e R20830 da Cagliari a Decimomannu sono cancellati. Attivo servizio di bus.

– I treni del Regionale di Trenitalia R20827, R20829 e R20831 da Decimomannu per Cagliari sono cancellati. Attivo servizio di bus.

-Il bus del Regionale di Trenitalia CA110 da Decimomannu a Oristano è cancellato. Attivo servizio di bus in partenza da Cagliari ad Oristano.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.