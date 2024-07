Giovedì 11 luglio, a Cortoghiana, concerto de “I colpevoli”, nell’ambito della cena di autofinanziamento dell’Atletico Calcio Cortoghiana

Giovedì 11 luglio, alle ore 21.30, nell’ambito della cena di autofinanziamento dell’Atletico Calcio Cortoghiana, in piazza Circoscrizione, si svolgerà il concerto del gruppo musicale “I colpevoli”.

«Si tratta di una bellissima iniziativa di aggregazione e socializzazione a ritmo di musica, organizzata nell’alveo dell’amplissimo cartellone di eventi Estiamoinsieme 2024 che, come previsto, coinvolgono non soltanto il centro cittadino, ma anche le periferie e le frazioni. In questo caso, Cortoghiana», ha commentato l’assessora alla Cultura e allo Spettacolo Giorgia Meli.