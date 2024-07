Il 20 luglio in piazza Circoscrizione, a Cortoghiana, andrà in scena il 2° Summer Sport Carbonia

Dopo l’appuntamento del 28 e 29 giugno svoltosi in piazza Roma a Carbonia, sabato 20 luglio il “2° Summer Sport Carbonia” farà tappa in piazza Circoscrizione, a Cortoghiana, che sarà il principale polo di aggregazione sportiva del territorio.

«Siamo lieti di ospitare a Cortoghiana il Summer Sport Carbonia, organizzato da M.S.P. Italia Comitato provinciale Carbonia-Iglesias – Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI – con il patrocinio del comune di Carbonia. L’evento si colloca all’interno del cartellone “Estiamoinsieme 2024 e prevede lo svolgimento di molteplici discipline per grandi e piccini», ha commentato l’assessora dello Sport Giorgia Meli.

Dalle 18.00 sono previsti tornei di calcio a3 in gabbia, novità assoluta della 2ª edizione del Summer Sport Carbonia, tornei under 12, under 15 e open, basket under 13, scacchi, playstation Fifa 24; esibizioni di danza sportiva, fitness, pattinaggio, braccio di ferro, pallavolo, auto tuning e moto, arti marziali, calcio balilla umano. Con la straordinaria partecipazione degli atleti di Special Olympics.