Il comune di Carbonia rafforza il fondo Tari e limita fortemente gli aumenti legati all’inflazione

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Carbonia, a fronte degli aumenti generalizzati della TARI, legati all’inflazione – che colpiscono quasi tutti i Comuni e purtroppo anche il nostro – istituisce e rafforza un fondo economico per sostenere tutti coloro che non possono pagare o hanno difficoltà a causa degli aumenti.

In una prima fase, nella prossima variazione di bilancio, saranno stanziate risorse per 200.000 euro, ai quali prossimamente si aggiungeranno ulteriori 100.000, per arrivare a un totale di 300.000 euro in autunno, grazie alle quali i cittadini – tramite la promozione di un bando specifico promosso dal settore servizi sociali – potranno ottenere un sostegno per il pagamento del tributo.

«Impossibilitati dal punto di vista normativo ad intervenire direttamente nel piano economico finanziario per limitare l’entità degli aumenti sulla Tari, generati dalla rivalutazione Istat dei costi del servizio e dello smaltimento – afferma il sindaco Pietro Morittu – anche quest’anno rafforziamo le misure di sostegno ai cittadini maggiormente in difficoltà nel pagare questa tassa con un importante stanziamento. Di fatto, anche nel 2024 cercheremo di mitigare gli aumenti con risorse di bilancio e così andare incontro alle esigenze delle fasce meno abbienti della città.»

«Confermiamo l’istituzione del fondo – dichiara l’assessore dei Servizi sociali Paolo Moi -, al quale nel 2023 si sono rivolte oltre 400 famiglie della nostra città per chiedere l’ottenimento di un aiuto indispensabile per limitare gli aumenti della Tari. Nelle previsioni per l’anno in corso contiamo di superare le richieste di quello precedente e di dare soddisfazione a un numero sempre maggiore di cittadini.»

«In attesa del prossimo piano finanziario che partirà dal 2026 – conclude Pietro Morittu -, ovvero degli interventi, auspicati da parte dell’Anci, dell’esecutivo nazionale per intervenire strutturalmente sulla disciplina che regola la costruzione di questa tassa e prevenire l’aumento dei costi, interveniamo energicamente e nel frattempo lavoriamo al nuovo servizio di igiene urbana che avrà come finalità anche quella di aumentare la base contributiva e aumentare le percentuali di raccolta differenziata.»