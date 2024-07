La storia d’amore di Camilla e Marco – di Nadia Pische

Le storie d’amore… che bello raccontarle, infondono speranza in chi le legge, fanno sognare, soprattutto, quando hanno un lieto fine.

Camilla e Marco sono i protagonisti della storia che narrerò e alla fine… sono alla fine vi renderete conto che potrete vederli dal vivo nel giorno più bello della loro vita…

Era il 6 ottobre 2013, Camilla partecipava al matrimonio della zia quando lo sguardo di Marco si posò su di lei. La sera stessa Marco iniziò a messaggiare con lei, era troppo bella e non poteva resisterle! Penserete che bella storia d’amore e no… perché sin dall’inizio le turbolenze erano pressoché quotidiane, litigavano in continuazione e molte volte finivano per lasciarsi. Il lavoro di Marco era saltuario, questo lo faceva stare male e a nulla valeva il supporto di Camilla che, dopo tre anni di relazione, decise di lasciare la Sardegna e partire in Piemonte per trovare lavoro Camilla. Dopo un mese tornò in Sardegna: «Marco, se ci tieni davvero alla nostra relazione devi ripartire insieme a me». Marco era disorientato, lasciare la sua terra non rientrava nei suoi progetti, non sapeva che fare ma quella che inizialmente pensava fosse una cotta si era trasformata in qualcosa di diverso. Un qualcosa che anche Camilla sentiva sempre più forte.

E proprio per questo forte sentimento che Marco decise di partire per il Piemonte con lei e decise di tentare l’avventura lavorativa al Nord. Da soli non ce l’avrebbero mai fatta, ma ancora una volta comparve una zia che li aiutò ad ambientarsi. Marco non trovava lavoro, pioveva ininterrottamente e questo gli faceva sentire ancora di più la mancanza del sole della sua terra, era tanto triste e non pensava di farcela. Ogni giorno in cartoleria per stampare curriculum da portare di qua e di là. Poi all’improvviso tutto cambiò, entrambi trovarono un lavoro che piano piano diventava un contratto a tempo indeterminato. Cominciarono a risparmiare e finalmente arrivò l’acquisto della loro casetta, le cose andavano meglio, ora erano più sereni. Marco oggi racconta di come Camilla lo abbia aiutato a smuovere il suo carattere, facendolo diventare più positivo. Sono cresciuti insieme e hanno imparato a condividere ed affrontare insieme ogni problema.

A coronare il loro sogno d’amore è arrivata un anno e mezzo fa la “piccola monella” Lucrezia, la vera e propria luce del loro sentimento, tanto desiderata ed amata sin dal primo giorno di vita all’interno del grembo di Camilla.

Starete pensando… «Che bella storia, tutto è bene quel che finisce bene!» Ma ora arriva il meglio… all’inizio dell’articolo ho scritto che avreste potuto vedere tutti questa bellissima coppia nel loro giorno più importante, Camilla e Marco mancano dalla Sardegna da otto lunghi anni ma non hanno mai dimenticato le tradizioni al punto che le faranno loro con un rito molto importante che si terrà ai primi di agosto a Santadi… il “Matrimonio Mauritano”… Sono proprio loro gli sposi, originari di Piscinas, che vestiti col costume sardo, si giureranno amore eterno. E Lucrezia? Lucrezia vedrà mamma e papà emozionati come non mai, circondati da amici e parenti, da un’intera cittadina che li sentirà dire «Sì, lo voglio»!

Marco augura a tutti di «avere vicino una donna forte capace di affrontare tutte le situazioni a fianco del proprio uomo… come è capitato a me con la mia Camilla!»

Nadia Pische