Nel Sulcis Iglesiente c’è anche una Sanità che funziona, la testimonianza di una paziente del reparto di Ginecologia ed Ostetricia del C.T.O. di Iglesias. Allegata la lettera ricevuta dalla redazione.

Questa mia lettera nasce dalla necessità di rendere pubblica la mia recente esperienza sanitaria. Siamo spesso testimoni di episodi di malasanità, vittime di una burocrazia che rende talvolta utopistico un esame diagnostico in tempi accettabili e molto spesso ci si ritrova a sminuire le realtà locali, a favore di quelle ‘oltremare’ oppure private.

Sono entrata nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia del C.T.O. di Iglesias in urgenza.

Da subito sono stata conquistata dalla competenza, professionalità e gentilezza del personale che mi ha accolta…era solo il preludio.

Nei giorni trascorsi lì dentro, sono stata circondata da persone encomiabili nell’attenzione riservata al paziente, nessuno ha mai lesinato sorrisi e gentilezza.

Il primario, dott. Ilario Serra, dirige un reparto dove tutto funziona come un orologio svizzero e dove hai la consapevolezza di essere nel posto migliore per la tua guarigione.

Al suo fianco persone del calibro di dott. Paride Kotzonis, professionista che, come lui, vanta esperienza di grande rilievo in strutture più grandi ed importanti ma esercita con entusiasmo in una piccola realtà cittadina di cui non avrei saputo niente se la vita non avesse deciso di catapultarmi lì dentro.

Un reparto di professionisti di grande spessore umano e professionale; medici di valore attenti ad ogni dato, parametro e loro mutazione; uno stuolo di ostetriche, infermiere, OSS alle quali va un plauso per dolcezza e sensibilità.

Non potevo esimermi dal rendere pubblico tutto questo, è giusto che questa eccellenza locale abbia la giusta ridondanza.

Per quanto mi riguarda posso solo dire loro GRAZIE.

Michela Coppa