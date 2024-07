Il comune di Sant’Antioco investe 70mila euro per una serie di iniziative di intrattenimento nel centro cittadino, da via Roma conduce a Piazza Umberto, passando per Piazza Italia e il Corso Vittorio Emanuele. I fine settimana di luglio e di agosto saranno lunghissimi e ricchi di animazione, con le serate del giovedì organizzate dagli operatori del Corso Vittorio Emanuele, “In corso d’opera” (giovedì 4 luglio l’esordio), e gli appuntamenti del venerdì e del sabato pianificati dal Comune (salvo qualche modifica dovuta ad altri eventi concomitanti): sabato 6 luglio il primo in Piazza Umberto mentre l’esordio dell’intrattenimento del venerdì sarà il 12 luglio con musica, artigianato ed enogastronomia.

«Si parte con le attività di intrattenimento pensate per popolare il nostro Centro – commenta l’assessora del Turismo e delle Attività produttive Roberta Serrenti – si inizia giovedì con la kermesse a cura dei commercianti del Corso che hanno voluto contribuire all’animazione ideando un appuntamento fisso nel quale si esibiranno artisti musicali e gli artigiani daranno mostra delle proprie creazioni. Si prosegue poi con i venerdì, a partire dal 12 luglio, dove a fare da cornice alla musica sarà il mercatino di artigianato ed enogastronomia sarda, per poi giungere al sabato con programmazioni festose tutte da ballare sotto la luna d’estate. Questo sabato a fare da apripista sarà una serata con la musica del dj, intrattenitore e presentatore Matteo Bruni, che ha rivisitato tutti i più grandi successi italiani in chiave dance.»

«Questo investimento è una delle modalità con le quali intendiamo dare il nostro contributo al centro cittadino – commenta il sindaco Ignazio Locci – siamo convinti che Piazza Italia, il Corso Vittorio Emanuele e la rinnovata e accogliente Piazza Umberto possano essere un punto di aggregazione e socializzazione, così come lo sono sempre stati in passato. Noi siamo accanto ai commercianti del centro e continueremo a fare la nostra parte contribuendo a rendere vitale il cuore del centro di Sant’Antioco.»