Si è conclusa con un successo la prima edizione del Festival della Laguna di Elmas

Domenica 30 giugno, dopo più di un mese di eventi e iniziative, si è concluso il primo Festival della Laguna di Elmas, una manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale di Elmas, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della RAS – Assessorato alla P.I. BB. CC, e coordinata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

«Il primo Festival della Laguna si è concluso pochi giorni fa con un ottimo risultato – afferma la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù -. La manifestazione fa parte di un ampio progetto di valorizzazione del territorio, attraverso eventi culturali e di intrattenimento di grande rilievo. Questo percorso è iniziato quest’estate proprio con il Festival della Laguna e continuerà fino a dicembre, a ridosso del Natale, con iniziative di diverso tipo che coinvolgeranno tutta la comunità.»

Il Festival della Laguna, alla sua prima edizione, ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico, coinvolgendo sia i cittadini che i visitatori. L’evento ha offerto numerose opportunità per esplorare e apprezzare le meraviglie della laguna. Attraverso escursioni guidate, attività sportive, eventi culturali e spettacoli organizzati a Giliacquas, i partecipanti hanno potuto immergersi nella bellezza e nella biodiversità del luogo. Tra gli eventi e le iniziative maggiormente apprezzate e partecipate, sicuramente il primo contest fotografico “Scatti Sulla Laguna” e la mostra fotografica coordinata, anche, dall’assessora dell’Ambiente Alessandra Nurchi.

«Il festival – afferma l’assessora della Cultura e Pubblica Istruzione Fabiola Nucifora – non è stato solo un’occasione di svago, ma ha anche rappresentato un momento di riflessione sul rapporto tra la comunità e l’ambiente. In particolare, lo spettacolo teatrale e il convegno organizzati nel mese di giugno hanno offerto spunti di approfondimento e dialogo su come preservare e valorizzare il nostro patrimonio naturale. La partecipazione attiva e l’entusiasmo dei presenti testimoniano il successo di questa iniziativa, che ha saputo coniugare intrattenimento e sensibilizzazione ambientale in un unico, indimenticabile evento.»