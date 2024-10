Elmas in festa prosegue sabato 12 e domenica 13 ottobre con due appuntamenti imperdibili

La rassegna Elmas In Festa continua nel weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre con due eventi dedicati alla cultura, alla danza e alla creatività urbana. Questi appuntamenti sono parte di un ricco cartellone di spettacoli volti alla promozione e valorizzazione del territorio della cittadina di Elmas, con il sostegno del comune di Elmas, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, la Fondazione di Sardegna e il coordinamento dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

«Siamo orgogliosi di offrire, con Elmas in Festa, un programma che spazia dal tango argentino alla street art, coinvolgendo artisti di fama nazionale e locale. Questi eventi sono un esempio concreto di come Elmas ha voglia di aprirsi al mondo, dando spazio a diverse forme di espressione artistica, creando occasioni di condivisione che uniscono tradizione e innovazione, e accogliendo cittadini di tutte le età in un clima di inclusione e partecipazione», ha dichiarato la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù.

Un passo alla volta – Sabato 12 ottobre

Sabato 12 ottobre, alle ore 20.00, la corte del comune di Elmas ospiterà Un passo alla volta, un raffinato spettacolo di tango argentino. Ballerini di fama internazionale come Roberta Marcialis, Karen Salevsky, Giuseppe Perria e Luis Signoretti condurranno gli spettatori in un viaggio emozionale tra eleganza e passione, caratteristiche distintive di questo suggestivo ballo. La serata promette di incantare il pubblico, offrendo un’immersione profonda nel mondo del tango. Grazie all’evento organizzato dalla Pro Loco di Elmas sarà possibile avvicinarsi e scoprire una delle tradizioni più affascinanti della danza internazionale.

Elmas Street Jam – Domenica 13 ottobre

Domenica 13 ottobre, dalle 15.00 alle 20.00, l’appuntamento sarà invece nella piazzetta tra via Giliacquas e via Ferrovia, che si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto con l’evento Elmas Street Jam, una manifestazione artistico-musicale che celebrerà l’arte e la cultura urbana organizzato con la collaborazione dell’associazione Urban Center. Cinque writers locali, insieme a un artista di fama nazionale, collaboreranno per dare vita a un’opera d’arte collettiva, realizzando murales che coloreranno il muro libero della piazzetta con vivaci forme e colori.

La giornata sarà arricchita dalla collaborazione con l’etichetta discografica Atlantide Dischi, che porterà sul palco alcuni dei più noti Dj e rapper locali. Tra battle di freestyle e musica dal vivo, l’evento offrirà al pubblico un’esperienza unica, in cui arte e musica si fondono, dando vita a un’esplosione di creatività.

«L’obiettivo della nostra amministrazione – conclude Maria Laura Orrù – è quello di fare di Elmas una città viva, dove la cultura rappresenti concretamente un motore di sviluppo sociale e turistico. Elmas In Festa è una manifestazione che mira a coinvolgere l’intera comunità, offrendo momenti di intrattenimento e riflessione. Grazie alla collaborazione di enti, associazioni e artisti, possiamo offrire eventi di qualità che valorizzano non solo il talento locale, ma anche il territorio in cui viviamo.»