Sun d’aixìa in ti canti, giovedì i concerti al tramonto organizzati nella località Lucaise di Carloforte proseguono con Paolo Angeli

Dopo il successo del concerto inaugurale che ieri ha visto protagonista la violinista Maristella Patuzzi, Sun d’aixia in ti canti, la rassegna organizzata dall’associazione Bötti du Shcöggiu nell’incantevole scenario naturale della spiaggia di Lucaise, a Carloforte, prosegue giovedì 18 luglio con Paolo Angeli.

L’appuntamento è alle 19,30 nella residenza A cova dove l’artista nato a Palau si esibirà in un concerto che sarà la summa della sua lunga carriera, cominciata nel 1995, con un focus con sugli ultimi album Jar’a, Rade, Níjar e 22.22 Free Radiohead.

Esistono pochi musicisti al mondo come Paolo Angeli. Considerato tra i più importanti innovatori della scena internazionale, l’artista isolano è approdato ad una sintesi di linguaggio in cui ha collocato nella contemporaneità la musica tradizionale sarda, tracciando un ponte ideale tra memoria e innovazione, approdando ad una musica d’avanguardia mediterranea.

L’improvvisazione costituisce il cuore pulsante dei venticinque anni di carriera di Paolo Angeli,

improvvisazione intesa come materiale di collegamento e come sviluppo delle strutture musicali, e la sua chitarra rappresenta il fulcro della sua attività da solista: uno strumento orchestra – dotato di 25 corde, martelletti come il pianoforte, eliche per la realizzazione di bordoni e melodie assimilabili alla ghironda – suonato in pizzicato, con l’archetto, in funzione rumorista e percussiva.

Il costo del biglietto è di 15 euro.