Il comune di Villaspeciosa apre a Visioni Sarde. Proiezioni il 20 luglio presso il Parco di San Platano

Il comune di Villaspeciosa apre a Visioni Sarde. I cortometraggi della rassegna saranno proiettati, con la collaborazione della Pro Loco “Biddaspitziosa”, presso il Parco San Platano alle ore 20 del 20 luglio. Le opere saranno presentate da Enzo Cugusi.

Prosegue così senza soste il tour della rassegna cinematografica co-organizzata dalla Cineteca di Bologna e da Sardegna Film Commission con il sostegno dei Circoli “Sarda domus” di Civitavecchia e “Giuseppe Dessì” di Vercelli.

In programma:

– “Dalia” di Joe Juanne Piras. Il dramma di una psicologa infantile alle prese con un caso molto delicato e complesso;

– “Giù cun giuali” di Michela Anedda. Stop motion in cui due cugini diversissimi, trovano un modo per andare oltre le apparenze;

– “Incappucciati, Foschi”di Nicola Camoglio. Questioni di classe sociale e di conflitto culturale nella Sardegna degli anni “70”;

– “La punizione del prete” di Francesco Tomba, Chiara Tesser. Commedia; in cui la furbizia di un cieco prevale sull’avarizia di un prete;

– “Quello che è mio” di Gianni Cesaraccio. Un film di denuncia sulle tragiche conseguenze arrecate da materiali tossici su militari in Sardegna;

– “Ranas” di Daniele Arca. Storia di un viaggio iniziatico di due giovanissimi amici che metterà a dura prova il loro coraggio e la loro concezione della vita;

– “Spiaggia libera” di Ludovica Zedda. Confronto generazionale tra padre e figlia i una giornata al mare;

– “Ti aspetto qui” di Gabriele Brundu. Un bambino deve affrontare un evento traumatico che mette a dura prova la sua giovane vita;

– “Tilipirche” di Francesco Piras. Il passaggio di testimone da padre a figlio con sullo sfondo una terribile invasione di locuste che divorano ogni cosa.

Bruno Mossa