A Carbonia è stato aperto il cantiere sull’area interessata dai lavori di bonifica e demolizione del rudere dell’ex falegnameria di via Costituente

Come da cronoprogramma, a Carbonia è stato aperto il cantiere sull’area interessata dagli ormai imminenti lavori di bonifica e demolizione del rudere dell’Ex falegnameria di via Costituente. Gli interventi prenderanno il via dopo Ferragosto.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 157 del 24 luglio 2024, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di bonifica e demolizione del rudere dell’ex falegnameria di via Costituente. «Siamo soddisfatti di poter finalmente dare avvio a un intervento di bonifica atteso da anni, che consentirà di intervenire su un’area strategica della città – a pochi passi da un albergo e dallo stadio comunale – che necessitava di un maggiore decoro. I lavori mirano proprio a dare corpo e sostanza a questo obiettivo», ha detto il sindaco Pietro Morittu.

L’area interessata dagli interventi di bonifica ha una superficie di circa 2.500 metri quadri e presenta ampia vegetazione, una tettoia in lastre di cemento-amianto, contornata da rifiuti misti sparsi.