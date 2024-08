Già agli arresti domiciliari, un 53enne di Iglesias è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto in carcere a Uta

I carabinieri della stazione di Iglesias, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio hanno eseguito anche delle verifiche alle persone sottoposte a misura cautelare degli “arresti domiciliari”. Proprio durante una di queste ultime, nelle primissime ore di questa mattina, in un’abitazione di via Roma, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 53enne del luogo che già era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; nel corso di una perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso di 2,20 kilogrammi di marijuana, 54 grammi di hashish, una bilancia elettronica di precisione e una macchina per confezionare buste sottovuoto, un coltello a serramanico con la lama intrisa di sostanza verosimilmente del tipo hashish e un bigliettino manoscritto con l’indicazione dei nomi di verosimili acquirenti e l’indicazione di importi a fianco di ognuno di loro.

Quanto rinvenuto, è stato sequestrato e, atteso che il 53enne era già detenuto in regime di arresti domiciliari per reati della stessa natura, su indicazione dell’Autorità Giudiziaria è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Uta.