A Ferragosto musica per tutti a Sant’Antioco, con Goran Bregović, i Wolfmother, Luca Martelli, Golaseca e band locali

A Sant’Antioco sarà una settimana di Ferragosto ricca di concerti, dai grandi della musica noti al pubblico internazionale sul palco dell’Arena Fenicia, alle band locali e non solo per “Ferragosto in Laguna”, manifestazione che da alcuni anni accompagna l’estate antiochense e si svolge nelle aree verdi del Lungomare cittadino, in prossimità della laguna. Un evento imperdibile con ingresso sempre gratuito che mette insieme lo street food, le mascotte per i più piccoli, gli hobbisti, il dj set e un gruppo musicale diverso ogni sera, dal 14 al 18 agosto con apertura degli stand alle 17.00.

E così, se la notte di Ferragosto sarà il momento principale della rassegna “FestArtes, Sulky jazz e narrazioni” e l’Arena Fenicia aprirà le porte al celebre musicista e compositore bosniaco di Sarajevo Goran Bregović – “The wedding & Funeral band”, la Laguna ospiterà invece il bravissimo Luca Martelli, “batterista rock”, già componente dei Litfiba. “Ferragosto in Laguna” proseguirà giovedì 15 nel lungomare con il concerto dei Sardos, cui seguirà il dj set di Albo; venerdì 16 sarà il turno dei celebri Golaseca e successivamente ancora Albo dj; mentre sabato 17 ci sarà spazio per uno spettacolo differente: “Summer dance party” di Angel eventi. Chiuderà la rassegna di Ferragosto fronte laguna l’esibizione del gruppo storico locale Wa’in Bon’Ora, in programma domenica 18.

Menzione speciale per sabato 17 agosto, quando Sant’Antioco passerà alla storia del rock: il palco della nostra Arena Fenicia verrà solcato dalla band australiana “Wolfmother”, considerata una delle più grandi rock band del mondo con 6 album all’attivo, un prestigioso Grammy Awards e capace di fare sold out nei suoi molteplici tour mondiali. In Italia le tappe dei rocker australiani saranno due, una delle quali nel prato verde di Sant’Antioco. L’evento rientra nella prima edizione del “Sulki Rock”, festival musicale che ha l’ambizione di essere un punto di riferimento nazionale importante perché capace di attrarre i nomi più blasonati del panorama rock internazionale. Oltre ai Wolfmother, anche diversi gruppi spalla, a partire dalle 19.00: Matteo Leone; i Lastbreath; i Loose Sutures. Biglietti in vendita presso BoxofficeSardegna.it e presso l’edicola di Sant’Antioco Giornaland in via Nazionale.