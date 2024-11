Oggi, giovedì 14 novembre, in piazza Roma, a Carbonia, si svolgerà l’iniziativa “Insieme per il Diabete”

Oggi, 14 novembre, alle ore 18.30, in piazza Roma, si svolgerà l’iniziativa denominata “Insieme per il Diabete”, organizzata dall’associazione N.A.B.A., Pro Loco Carbonia, Elledance, con il patrocinio del Comune di Carbonia. L’evento ricorre in occasione della “Giornata Mondiale del Diabete”, un’iniziativa nata nel 1992 per opera della Federazione Internazionale del Diabete (IDF) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in risposta alla crescente incidenza del diabete nel mondo.

L’iniziativa “Insieme per il diabete” intende richiamare l’attenzione su una tematica impattante di valenza pubblica e di elevato contenuto scientifico al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del diabete e della sua prevenzione.

L’evento è strutturato in una tavola rotonda con Stefania Altea, infermiera del CTO, cui farà seguito un flashmob a cura della scuola di danza Elledance.

Nel corso della serata è prevista anche la proiezione di una scritta luminosa che campeggerà sulla parete esterna del Palazzo Comunale, con un messaggio di sensibilizzazione su questa patologia.

A seguire animazione a cura di Pro Loco ed esibizione canora del gruppo musicale “Golaseca”.