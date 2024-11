Martedì 19 novembre, alle ore 16.00, presso la sala polifunzionale di piazza Roma, si svolgerà il “Tavolo di animazione delle politiche di sviluppo”.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di alimentare un percorso di conoscenza e consapevolezza circa la situazione economica e commerciale della nostra città e, nello specifico, un confronto volto alla promozione di idee progettuali per la rivitalizzazione del “centro cittadino”.

In tale circostanza verranno presentate le linee di intervento previste nel Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 FESR/FSE PLUS PON Metro Plus – PR Sardegna FESR 2021-2027 e nel Programma Regionale FESR 2021-2027 Realizzazione di Investimenti Territoriali Integrati nelle aree urbane della Sardegna.