Il comune di Carbonia ha pubblicato l’avviso inerente la misura di sostegno alle famiglie per il pagamento della Tari per utenze domestiche relativamente all’annualità 2024. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre la data del 26 settembre 2024. Il provvedimento, già annunciato dal sindaco Pietro Morittu in Consiglio comunale e sui canali social, recepisce le modalità di attuazione definite nelle linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 176 dell’8 agosto 2024. Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione comunale per questa importante misura a supporto delle famiglie per il pagamento della Tari ammontano a 200 mila euro. Possono presentare domanda di ammissione al contributo i cittadini con residenza a Carbonia, intestatari di utenza Tari, in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità di importo non superiore a 20.000 euro.

La misura del contributo verrà definita in funzione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente. Contributo pari all’80% del tributo per ISEE non superiore a 9.360,00 euro; contributo pari al 70% del tributo per ISEE compreso tra 9.360,01 e 12.000 euro; contributo pari al 50% del tributo per ISEE compreso tra 12.00001 e 20.000,00 euro.

L’importo complessivamente concesso non potrà in ogni caso superare il valore massimo di 500,00 euro.

Per maggiori informazioni, l’avviso pubblico è consultabile al seguente link:

https://www.comune.carbonia.su.it/novita/avviso-pubblico-misura-di-sostegno-alle-famiglie-per-il-pagamento-della-tari-per-utenze-domestiche-annualita-2024/