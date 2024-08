Prima partita amichevole stagionale per il nuovo Carbonia sabato 24 agosto, alle 10.00, a Villacidro. La società, intanto, presenta la nuova maglia

Prima partita amichevole stagionale per il nuovo Carbonia sabato 24 agosto, alle 10.00, a Villacidro, contro la squadra di Renato Incani, una delle più ambiziose del prossimo girone A del campionato regionale. Dopo le prime tre settimane di preparazione, Diego Mingioni potrà fare il punto del lavoro fin qui svolto, nel percorso di creazione della nuova squadra in vista degli impegni ufficiali, 1° e 8 settembre negli ottavi di finale di Coppa Italia con l’Iglesias di Giampaolo Murru, il 15 settembre al debutto in campionato.

La società intanto, presenta nuova maglia del Carbonia calcio, che riprende i colori originali della società, nero e azzurro, così come quelli presenti tuttora nel gonfalone del comune di Carbonia, con l’aggiunta di linee sottili bianche che ricordano, insieme al blu della maglia, gli attuali colori societari.

La nuova maglia si può prenotare contattando il dirigente Damiano Basciu.