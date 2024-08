Venerdì 30 agosto, tra piazza Rinascita e piazza Ciusa, a Carbonia, l’ultimo appuntamento con “In centro tra food…and sound”

Dopo l’ampia partecipazione delle prime otto serate, venerdì 30 agosto, nella zona compresa tra piazza Rinascita e piazza Ciusa, a Carbonia, si svolgerà il nono e ultimo appuntamento stagionale con l’iniziativa denominata “In centro tra food…and sound”, organizzata dal Consorzio Fieristico Sulcitano, in collaborazione con il comune di Carbonia.

L’assessore delle Attività produttive e del Turismo Michele Stivaletta traccia un bilancio dell’iniziativa: «Siamo veramente soddisfatti di aver incrementato il numero di eventi infrasettimanali fissi offerti alla cittadinanza: il mercoledì con “Nottinsieme” e il venerdì con “In centro tra food and sound”. L’appuntamento del venerdì – alla sua prima edizione – ha favorito lo svago, l’intrattenimento, garantendo nel contempo nuove opportunità lavorative per tutte le attività commerciali del centro cittadino, segnatamente dell’area di piazza Rinascita, piazza Ciusa e via Nuoro. Un ringraziamento al Consorzio Fieristico Sulcitano per l’ottimo impegno profuso e per aver creduto – insieme alla nostra Amministrazione Comunale – in questo nuovo evento inedito».

Anche nella serata di venerdì 30 agosto sono previste animazioni e giochi per bambini, schiuma party, l’esibizione itinerante dell’artista Soleandro, servizio bar e ristorazione all’aperto. E, dalle ore 22.00, occhi puntati verso il cielo, per una sorpresa che sicuramente piacerà a tutti i presenti.