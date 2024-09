A Narcao è stata completata la ristrutturazione del luogo di culto dei Testimoni di Geova

Sabato 7 settembre è stata inaugurata a Narcao la Sala del Regno dei Testimoni di Geova. Il luogo di culto, costruito a metà degli anni ‘90, negli ultimi mesi è stato oggetto di una profonda ristrutturazione che ha reso l’edificio più accogliente e funzionale.

L’edificio è stato realizzato in parte da Ditte locali e in parte da 250 volontari Testimoni di Geova provenienti non solo dalla Sardegna ma anche da Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria e Inghilterra, che hanno messo a disposizione gratuitamente la loro professionalità e competenza.

Tra i volontari ci sono state anche molte donne. Tra queste, Marta, 23 anni, che grazie a questo progetto ha imparato a svolgere lavori come cartongessista e piastrellista. Marta ha commentato: «È stata la prima volta che partecipavo ad un progetto di questo tipo seguendolo dall’inizio alla fine. Le istruzioni che mi sono state date sono state molto utili, mi hanno aiutata non solo a imparare a svolgere alcune lavorazioni, ma farlo anche in sicurezza. Ho avuto l’opportunità di conoscere persone che altrimenti non avrei incontrato al di fuori del cantiere e di stringere buone amicizie. Sono contenta di aver partecipato al progetto perché mi ha permesso di crescere a livello emotivo e personale e di dare un maggiore contributo alla comunità».

La sicurezza è stata una priorità assoluta nel cantiere. Sebbene il rischio di incidenti e infortuni sia reale, nei cantieri dei luoghi di culto dei Testimoni di Geova questi si verificano di rado. I Testimoni di Geova danno infatti grande importanza alla sicurezza nel cantiere e alla protezione della vita stabilendo l’obiettivo di avere “zero incidenti”.

Al riguardo Diego Beretta, responsabile del cantiere, ha detto: «Ogni giorno prima di iniziare la giornata lavorativa vengono tenuti brevi briefing nei quali si forniscono indicazioni utili in merito alla sicurezza con tutti i volontari e poi, per elevare ancora di più lo standard di sicurezza, vengono esaminati per gruppi i rischi che i volontari potrebbero incontrare nella specifica lavorazione. Ogni settimana vengono anche trattate con i volontari informazioni sulla sicurezza alternando vari argomenti. L’obiettivo zero incidenti si è potuto raggiungere sensibilizzando tutti verso la sicurezza. Durante tutto il progetto l’obiettivo è stato quello di non sacrificare la sicurezza per velocizzare i tempi o per risparmiare denaro. Durante i lavori ogni volontario aveva l’incarico di tenere pulita la propria area di lavoro e ogni giorno a fine giornata si dedicava l’ultima mezz’ora per sistemare e ritirare le attrezzature».

Il nuovo luogo di culto ospiterà i circa 80 Testimoni di Geova della zona. Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente.

Il sindaco, avv. Antonello Cani, spiega il valore sociale e culturale di una tale opera per tutta la collettività: «Abbiamo una comunità nutrita di Testimoni di Geova e ritengo che la loro presenza sia un valore aggiunto per il nostro territorio, così come lo è l’opera inauguranda: tutti sono rimasti colpiti dalla cura e dall’organizzazione dei lavori edili necessari», e aggiunge: «Conosco, a vario titolo, diverse persone del mio paese appartenenti alla Comunità dei Testimoni di Geova. Abbiamo un ottimo rapporto; ciò che mi colpisce è la loro educazione e lo spirito di solidarietà».