La Federazione PCI Sulcis Iglesiente solidarizza con i lavoratori e le lavoratrici della Portovesme Srl e delle ditte d’appalto per l’annunciata fermata della linea zinco.

«Apprendiamo che resta attivo solo il forno Waelz, che tratta residui di lavorazione e produce scorie che vengono lasciate in eredità al territorio: una beffa! Ci tolgono il lavoro ma ci lasciano le scorie!

La situazione del Polo si aggrava sempre più e ora ci si mette anche l’autoritarismo di un’azienda che ha fatto profitti anche sugli sconti dell’energia – si legge in una nota -. Certamente occorre sottolineare che le scelte della Glencore sono le scelte che la politica accetta acriticamente: sono le regole della libertà di mercato e dell’impresa, le quali danneggiano l’ambiente, la salute delle persone e la dignità del lavoro. Lo ripetiamo ancora: riteniamo che occorra cambiare radicalmente l’approccio avuto finora; occorre sviluppare un piano industriale nazionale in cui vengano rilanciare le filiere produttive del Polo, in un’ottica di soddisfacimento del fabbisogno nazionale.»

«Lo Stato deve avere un ruolo centrale nel controllo e gestione degli investimenti, nazionalizzando le produzioni, stavolta con un’elevata attenzione all’impatto ambientale e alla salute – aggiunge la nota della federazione del PCI Sulcis Iglesiente -. Occorre inoltre un corposo rinnovamento tecnologico impiantistico e di processo, nonché un vasto, serio e credibile piano di bonifiche, argomento spesso dimenticato o trattato con superficialità.»

«Senza un vero Piano Industriale per la Sardegna e per il Paese, gli impianti di Portovesme rimarranno in balia degli interessi privati di investitori ai quali non interessa nulla dei lavoratori e delle lavoratrici del Polo di Portovesme; le vertenze continueranno, l’emergenza lavoro non avrà fine e gli impianti verranno definitivamente spenti», conclude la federazione PCI Sulcis Iglesiente.