Circa 2.000 pannelli fotovoltaici stoccati in un terreno, pronti per esser installati, nell’agro di Tuili, sono stati distrutti da un incendio nel corso della notte. Sul posto, intorno alle 4.00, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ales, inviata dal Comando di Oristano, per una minore distanza dal luogo di intervento e sono state avviate le operazioni di spegnimento, proseguite poi col supporto della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, inviata dal comando di Cagliari. L’opera di spegnimento e bonifica si è protratta fino alla prima mattina.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Villanovafranca per quanto di loro competenza.