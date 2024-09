Grande successo per l’edizione 2024 della manifestazione “Pedalando e sorseggiando tra i Vigneti” organizzata dall’ASD “I Pedali Santadesi”.

«Manifestazioni come questa – commentano gli organizzatori – non possono essere realizzate da soli e per questo I Pedali Santadesi ci tengono a ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per la sua riuscita. In particolare si vuole ringraziare la Cantina Santadi per aver Patrocinato l’evento e per il supporto logistico. Gianni e Massimo che non si sono risparmiati. Nicola e Davide che con foto e video hanno documentato le varie fasi dell’evento. I cuochi, Gianni che ha cucinato un delizioso primo, Luciano per il secondo un fritto misto buonissimo, il grazie più grande va ai soci che hanno collaborato attivamente e ai partecipanti che hanno fatto anche molti km pur di essere presenti, un grazie anche agli amici di Sant’Anna Arresi le Fox bike. Ringraziamo anche l’amministrazione Comunale di Sant’Anna Arresi per il prezioso aiuto…»

«L’amministrazione del comune di Sant’Anna Arresi, coglie l’occasione per ringraziare la Cantina di Santadi e i Pedali Santadesi, per averci coinvolto in questa iniziativa e per l’ottima riuscita dell’evento svoltosi in uno scenario immerso tra i vigneti del Carignano e il nostro mare, un ottimo connubio che aiuta a valorizzare ancora meglio ciò che il nostro territorio offre, esaltando il patrimonio ambientale – commenta Davide Marica, assessore del Turismo del comune di Sant’Anna Arresi -. Prenderemo spunto da questa iniziativa, per meglio promuovere con tutti i portatori di interesse, una collaborazione futura per integrare ancora meglio quella che è la nostra offerta Turistica, nonché il nostro potenziale, che non attende altro di essere accentuato e messo in primo piano. Abbiamo tra le migliori aziende vitivinicole della Sardegna, attività escursionistiche che vanno dal mare alla montagna, con itinerari immersivi che si alternano tra la bellissima flora e fauna presente nel nostro territorio.»

«Il nostro Comune è sempre stato associato alla Musica e al vino, due qualità che puntiamo a rinnovare con tutto il nostro impegno, creando nuove offerte turistiche e migliorando quelle esistenti – conclude Davide Marica -. La nostra finalità sarà quella di garantire esperienze uniche a chi vorrà scoprire tutte le qualità nascoste nel nostro territorio (archeologia, enogastronomia, sport, tracking, paesaggio, cultura), in totale simbiosi con tutte quelle attività turistiche e enogastronomiche che vorranno unirsi per creare un nuovo concetto di turismo e di valorizzazione di esso, allargando l’offerta nei periodi chiamati “di bassa stagioen.»