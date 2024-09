Al via, a Villamassargia, i progetti di inclusione previsti dal REIS 2024. La sindaca Debora Porrà: «Proposte attività di pubblica utilità cucite su misura»

Sono iniziati, a Villamassargia, i progetti di inclusione lavorativa previsti per i beneficiari del REIS. La misura di contrasto alla povertà, costituita da un budget che prevede un contributo economico mensile e un percorso di inclusione professionale, coinvolge a Villamassargia venti nuclei familiari. Le attività personalizzate sono state elaborate dal Servizio sociale di base, in collaborazione con una equipe multidisciplinare.

«Perché il REIS risulti efficace – ha spiegato la sindaca Debora Porrà – è stato fondamentale avviare un’analisi accurata dei bisogni di ogni singolo nucleo, non solo economici ma anche quelli che attengono alla sfera familiare, educativa, abitativa, solo per citare alcuni aspetti.»

Gran parte delle risorse regionali a disposizione sono state infatti investite per la formazione e l’orientamento, volti a dare gli strumenti idonei al reintegro nel tessuto sociale e indirizzare ad una autosufficienza economica, in linea con le direttive RAS.

«Quest’anno – ha spiegato l’assessore competente Marco Mandis – abbiamo programmato diverse attività ad ampio raggio che spaziano dai corsi di formazione professionale al sostegno a percorsi alla genitorialità, culturali e sociali e inserimenti lavorativi in ditte che operano per conto del Comune, in modo da affidare un impegno di pubblica utilità.»

«Abbiamo lavorato per obiettivi – ha aggiunto Debora Porrà – e, tra quelli concordati da Amministrazione e cittadini coinvolti, ci sono la cura degli edifici scolastici e del verde pubblico, per realizzare il progetto ‘Villamassargia paese giardino’, e le piccole manutenzioni degli immobili pubblici. I progetti sono portati avanti in modo flessibile da coloro a cui sono stati affidati in base alle proprie esigenze di vita: intendiamo dare fiducia e soprattutto responsabilizzare le persone.»

«Il percorso individuato per ciascuno, tenendo conto dei bisogni economici e sociofamiliari – le ha fatto eco la responsabile dei Servizi sociali del comune di Villamassargia, Anna Gioi – offre alle persone un indirizzo professionalizzante che è fondamentale per imparare ad essere autonome e ad acquisire una cultura del lavoro.»