I comuni di Sant’Anna Arresi e Teulada insieme per la redazione del PUL

Si è tenuto a Sant’Anna Arresi un incontro tra l’Amministrazione comunale di Teulada, rappresentata dal sindaco Angelo Milia, dal vice sindaco Gian Luca Urru e dall’assessore Ruggero Cossu, e l’Amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi, rappresentata dal sindaco Paolo Luigi Dessì, l’assessore Davide Marica, la consigliera Raffaela Milia e lo staff tecnico che sta lavorando alla redazione del PUL, Piano di Utilizzo dei Litorali.

«Oltre a sancire l’indiscutibile necessità di rapporti di buon vicinato dovuti anche al fatto delle tante cose che ci accomunano – dice Davide Marica, assessore del Turismo e Ambiente del comune di Sant’Anna Arresi -, è stata l’occasione per affrontare il tema del Piano di Utilizzo dei litorali relativo alla riorganizzazione e regolamentazione dell’utilizzo delle zone a mare tra i due Comuni. Si è prospettata la volontà di una collaborazione positiva al fine di migliorare tutti gli aspetti già in essere e programmare le future azioni che possano contribuire a consolidare lo sviluppo ai fini turistici e, nel contempo, alla tutela e preservazione di beni ambientali di rara bellezza. Lavorando in simbiosi, questi obiettivi potranno essere raggiunti più facilmente e con risultati ottimali.»

Al termine della riunione, è stato fissato il prossimo incontro che si terrà a Teulada il 22 luglio.