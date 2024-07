Iglesias: la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 52 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Nelle prime ore dell’alba di ieri, nel comune di Iglesias, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno individuato un uomo di 52 anni, originario del posto e già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia in materia di stupefacenti, transitare a piedi in una via del centro cittadino.

Alla vista della pattuglia, lo stesso ha manifestato segni di nervosismo, tentando di dileguarsi e nascondendo un involucro all’interno della bocca.

Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo prima che lo stesso potesse ingerire quanto occultato nella bocca, risultato essere un involucro di cellophane contenente, da un controllo più approfondito, circa 5 grammi di cocaina.

La perquisizione estesa anche al suo domicilio, ha consentito di rinvenire ulteriori 32 grammi di cocaina, circa 38 grammi di marijuana e circa 437 grammi di hashish, oltre ad un bilancino elettronico di precisione, del materiale utilizzato per il confezionamento ed una agenda riportante presumibilmente la contabilità di una presunta attività di spaccio.

Il 52enne è stato quindi arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono sottoposti alla valutazione del G.I.P., che nell’udienza di convalida tenutasi ieri mattina, ha disposto i domiciliari.