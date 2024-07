Francesca Ramazzotti e FIlippo Vincis hanno vinto la regata Nazionale RS Aero di Calasetta nelle classi RS Aero 5 e RS Aero 6

Si è conclusa con il numero massimo di 10 prove la Calasetta Sail Week – 4ª Regata Nazionale della classe RS Aero grazie ad un’altra bella giornata caratterizzata da una brezza, proveniente come il primo giorno da sud-ovest e sui 7-8 nodi di intensità.

Con le ultime due regate le posizioni del podio nelle due categorie RS Aero 5 e RS Aero 6 non sono cambiate rispetto a sabato: dominio assoluto nella classe con vela più grande RS Aero 6 con il portacolori della Lega Navale del Sulcis Filippo Vincis che ha realizzato l’en plein con 10 vittorie su 10 regate; bel recupero di Alice Sussarello (LNI del Sulcis), che oggi ha regatato molto bene e con due secondi è riuscita a superare il compagno di squadra Michele Manconi, aggiudicandosi anche la vittoria femminile e under 22. Per un solo punto é riuscita a mantenere la testa della classifica nella classe RS Aero 5 Francesca Ramazzotti (Veliamoci Oristano) aggiudicandosi così la classifica generale oltre che quella femminile: con un 4-3 parziali ha mantenuto dietro di sé il neo-campione europeo Enrico Loi (LNI Cagliari), secondo assoluto e primo under 17. Si è mantenuto terzo, perdendo un po’ il contatto dai primi due, Mattia Monti (CN Rimini). Bel primo finale di Chiara Sussarello (LNI Sulcis), quarta assoluta.

Organizzata dalla Lega Navale del Sulcis, circolo molto attivo nelle classi OpenSkiff e RS Aero sia come squadre agonistiche, che come organizzazione di eventi nazionali ed internazionali (i mondiali di entrambe le classi), la manifestazione non poteva andare meglio: Calasetta ha offerto condizioni meteo marine sempre buone con vento da leggero a medio-leggero, permettendo a tutti di esprimere le proprie capacità tecniche e tattiche. La regata, sostenuta da Regione Sardegna, Comune di Calasetta, Creativi Associati e Monreale servizi e organizzata su delega della Federazione Italiana Vela, è stata perfettamente condotta dal presidente del Comitato di regata Daniel Pau e per i partecipanti della categoria youth è stata una bella occasione di allenamento prima dei Campionati del Mondo giovanili RS Aero, che si svolgeranno in Svezia tra un mese. Alla premiazione, svolta nella Piazza Principato di Monaco, antistante la sede della Lega Navale del Sulcis, presente il neo assessore allo sport del Comune di Calasetta Luciano Biggio.