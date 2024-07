Quattro prove nella prima giornata della 4ª Regata Nazionale RS Aero di Calasetta. Enrico Loi e Filippo Vincis in testa alle classi RS Aero 5 e RS Aero 6

Bellissima prima giornata a Calasetta per la 4ª Regata Nazionale RS Aero organizzata dalla Lega Navale del Sulcis, in collaborazione con la classe italiana RS Aero e il supporto della Federazione Italiana Vela, oltre al sostegno di Regione Sardegna, Comune di Calasetta, Creativi Associati e Monreale servizi.

Vento da 230° inizialmente sui 6-7 nodi fino agli 11, ha permesso la veloce successione di 4 regate per la flotta RS Aero 5 e RS Aero 6, con partenza unica. Splendido lo scenario dietro alle barche con il paese di Calasetta e la Torre Sabauda allineata tra le prime due boe. Subito in evidenza nella categoria RS Aero 5 il neo campione Europeo di categoria Enrico Loi (LNI Cagliari), protagonista di due secondi e due primi. Ad un punto Francesca Ramazzotti (Veliamoci Oristano), mentre al terzo posto provvisorio segue Mattia Monti (CN Rimini), fresco argento europeo. Nella categoria RS Aero 6 al comando Filippo Vincis della Lega Navale del Sulcis.

Sabato, secondo giorno di regate, il meteo sembra prevedere vento sostenuto: in programma, se le condizioni lo permetteranno, ulteriori 4 prove.

Impeccabile la successione delle partenze e arrivi da parte del Comitato di Regata FIV, così come l’accoglienza della Lega Navale del Sulcis presso il Villaggio regate allestito tra il Centro Velico sul Lungomare Cristoforo Colombo e Piazza Principato di Monaco.