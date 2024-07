Alla Calasetta Sail Week Francesca Ramazzotti passa al comando nella classe RS Aero5 e FIlippo Vincis sta dominando negli RS Aero 6

La seconda giornata della 4ª regata nazionale RS Aero-Calasetta Sail Week, organizzata dalla Lega Navale del Sulcis, è stata caratterizzata da un discreto vento da est, girato a metà pomeriggio in maestrale per la quarta ed ultima prova di giornata. Con le 8 regate totali portate a termine é entrato anche il secondo scarto e per domenica, ultimo giorno della manifestazione, sarà sufficiente disputare due prove per chiudere il programma con il numero massimo di regate.

Nella categoria RS Aero 6 Filippo Vincis (LNI del Sulcis) rimane al comando e non lascia alcuno spazio a chi cerca di raggiungerlo: se alla prima bolina non gira primo, nella successiva poppa recupera, inanellando una vittoria dopo l’altra, per ciascuna delle 8 regate. Alle sue spalle, al secondo posto, Michele Manconi e terza Alice Sussarello (LNI del Sulcis). Cambio al vertice invece nella cetegoria RS Aero 5 con l’oristanese Francesca Ramazzotti (Veliamoci Oristano, oggi 4-3-1-1) passata al comando della classifica generale, seppur in parità di punteggio con il neo campione europeo Enrico Loi (LNI Cagliari). Terzo il romagnolo Mattia Monti (CN Rimini). Due primi parziali in regata 5 e 6 hanno permesso di avanzare di una posizzione in classifica generale ad Andrea Manconi (LNI Cagliari), anche se rimane un po’ lontano in termini di punteggio dalla zona podio (12 punti dietro a Monti). Da segnalare il buon secondo posto in regata 7 con vento leggero, del giovanissimo Angelo Manconi (LNI Sulcis),

Calasetta si conferma un ottimo campo di regata con più possibilità di scelta in base alla direzione del vento: venerdì la flotta ha regatato davanti la spiaggia di Sottotorre, mentre sabato dalla parte opposta del paese, nello specchio acqueo antistante il lungomare Arenzano. La Lega Navale del Sulcis venerdì sera ha organizzato un apericena di benvenuto per tutti i partecipanti al Gracinna Bar, fronte porto, confermando un’accoglienza sempre attenta e organizzando al meglio sia la parte in acqua, in collaborazione con gli Ufficiali di Regata FIV, che a terra.