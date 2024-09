Al via, a Carbonia, la EUdemos, Summer School di educazione civica e promozione dei valori europei

Carbonia meta di decine di studenti e docenti provenienti da Italia, Portogallo, Polonia, Spagna e Grecia per la Summer School denominata EUdemos, un progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma Erasmus+ programma Jean Monnet, che prevede una serie di attività per la promozione dei valori europei nelle scuole.

L’obiettivo principale del programma è quello di introdurre sistematicamente gli studi europei portati avanti da CEU San Pablo University di Madrid nell’ambito del partenariato. Coinvolte anche le scuole CEU di Monteprincipe e Sanchinarro, la Escola Secundaria de Amarante (Portogallo), IV LO im. A. Mickiewicza (Polonia), 11 Geniko Lykio Iraklious (Grecia) e l’Istituto Superiore da Vinci-Fascetti di Pisa (Italia).

Una bellissima iniziativa che coinvolgerà un centinaio di ragazzi e ragazze dal 2 al 7 settembre presso la sala polifunzionale di piazza Roma.