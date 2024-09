Il board di ERIH ospite al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

Presso la sede operativa, alle ex officine meccaniche della Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ha ospitato la riunione del board ERIH (European Route of Industrial Heritage), organizzazione no profit per la salvaguardia e la promozione del patrimonio industriale europeo.

La delegazione, coordinata dal professor Massimo Preite (Università di Firenze e Padova), al termine dei lavori ha visitato il Pozzo Sella ed il Palazzo Bellavista, presso la miniera di Monteponi ad Iglesias, Porto Flavia, Masua, Nebida e Fontanamare in territorio iglesiente e il Museo del Carbone, presso la Grande Miniera di Serbariu.

Il board di ERIH, nel rinnovare la collaborazione e i buoni rapporti col Parco Geominerario, ha potuto constatare dal vivo il grande valore intrinseco delle strutture minerarie dismesse e le potenzialità in termini di gestione sostenibile e valorizzazione turistica del vasto patrimonio archeologico industriale lasciato dall’epopea mineraria, Ad oggi, ERIH identifica in Sardegna gli “anchor point” di Montevecchio (Arbus – Guspini) e Carbonia (Serbariu) e i siti di interesse del Museo dell’Arte Mineraria ad Iglesias, l’Ecomuseo di Rosas (Narcao), Porto Flavia e Masua (Iglesias) e il sito minerario di Su Zurfuru (Fluminimaggiore).