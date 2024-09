Misterioso episodio questa mattina a Carbonia, dove una donna di 68 anni è rimasta ferita dall’esplosione di una scatola trovata nel cortile

Misterioso episodio questa mattina a Carbonia, in via XVIII Dicembre, poco prima delle 9.00. Una donna di 68 anni è rimasta ferita dall’esplosione di una scatola trovata nel cortile, mentre dava da mangiare ad alcuni gatti. Trasportata all’ospedale Sirai di Carbonia, la donna è stata soccorsa in codice giallo.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire l’accaduto, e gli artificieri.