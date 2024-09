Sabato 21 settembre, la Marina di Capitana sarà teatro di un evento unico nel panorama regionale: “Sulla Cresta dell’Onda – Il Diabete in Vela”, un’iniziativa organizzata dalle associazioni Diabetici Cagliari Odv, Diabete Sulcis-Iglesiente Odv e dalla Federazione Rete Sarda Diabete Odv. In collaborazione con la SSD Soliana Sailing e con il supporto dei Centri di Diabetologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari e dell’Asl n. 7 di Carbonia-Iglesias, ed i patrocini di Diabete Italia Odv, AMD Associazione Medici Diabetologi e CSV Sardegna Centro Servizi Volontariato della Sardegna. L’evento vedrà protagoniste 12 persone con diabete di tipo 1, pronte a dimostrare che la malattia non è un ostacolo insormontabile per chi desidera praticare attività sportiva.

Le sfide della giornata si svolgeranno nel Golfo degli Angeli a Cagliari, dove due imbarcazioni, ciascuna con 6 persone con diabete a bordo, veleggeranno sotto la guida di esperti clinici e istruttori di vela qualificati. Questa iniziativa mira a far comprendere che, con le giuste accortezze, anche chi convive con una malattia cronica come il diabete di tipo 1 può affrontare attività fisiche impegnative come la vela, simbolo perfetto del superamento dei limiti, sia fisici che psicologici.

L’evento ha un significato che va oltre la dimensione sportiva: si propone come un potente messaggio di inclusione e normalizzazione della malattia.«La forza del gruppo permette di abbattere quelle barriere psicologiche che spesso derivano dal vivere con una malattia cronica», afferma Diego Piras, presidente dell’Associazione Diabetici Cagliari Odv.

«L’evento – aggiunge Fabio Sabeddu, presidente dell’Associazione Diabete Sulcis Iglesiente Odv – dimostra che il diabete non deve essere visto come un limite invalicabile. Attraverso lo sport è possibile affrontare le sfide con determinazione e vivere esperienze gratificanti.»

«Oltre all’aspetto tecnico legato alla navigazione, l’evento rappresenterà anche un’opportunità di condivisione e sostegno reciproco – conclude Riccardo Trentin,presidente della Federazione Rete Sarda Diabete Odv -. I partecipanti potranno confrontarsi con altri che vivono la stessa condizione, rafforzando il senso di comunità e supporto, essenziale per chi convive con il diabete. La collaborazione con Soliana Sailing garantisce un ambiente sicuro e stimolante per tutti, che potranno apprendere le basi della navigazione a vela e mettersi alla prova sul campo».

Questa giornata intende offrire un’esperienza di crescita personale e collettiva, dimostrando concretamente come, con spirito di squadra e determinazione, anche chi gestisce il diabete possa cavalcare le onde, sia in senso figurato che reale.