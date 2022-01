Le associazioni dei diabetici chiedono la riapertura del laboratorio di Analisi della ASSL 7 Carbonia Iglesias agli esterni.

«Ci chiediamo – dice Fabio Sabeddu, presidente dell’Associazione Diabete Sulcis Iglesiente ETS-ODV – quale sia la logica che impedisce alla politica regionale di trovare soluzioni immediate, che potrebbero momentaneamente consistere, in un ordine di priorità, nel richiamare in servizio i tecnici di laboratorio andati in pensione, nel potenziamento dell’organico del laboratorio o nell’aumento del budget del laboratori privati/convenzionati.»

«Un territorio dove circa 10.000 persone risultano colpite dalla patologia diabetica e per le quali dunque il laboratorio di analisi rappresenta un presidio sanitario necessario per la diagnosi, il monitoraggio e la cura della malattia – aggiunge Riccardo Trentin, presidente della Federazione Rete Sarda Diabete ETS-ODV -. Nessuna comunità e struttura ospedaliera può rimanere viva senza il supporto di un laboratorio di analisi efficiente e aperto anche agli esterni.»